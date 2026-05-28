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НовостиПроисшествия28 мая 2026 20:03

55-летняя женщина на «Мазде» влетела в 74-летнюю старушку на зебре на Фронтовой

К сожалению, пенсионерка погибла на месте
Маргарита СУРИНА
Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Смертельное ДТП произошло в Петродворцовом районе Петербурга. Днем 28 мая на улице Фронтовой 55-летняя водитель «Мазда СХ-5» влетела в пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе. 74-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Сотрудники полиции начали проверку для установления всех причин и обстоятельств случившегося. Правоохранители выясняют, как произошло ДТП, и оценивают действия участников дорожного движения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что двое подростков на самокате ехали по встречной полосе и попали под машину в Тихвине. Родителям мальчиков придется выплатить штраф и, возможно, компенсации. Сами мальчики оказались на больничной койке.