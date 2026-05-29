Мобильный интернет стал пропадать у петербуржцев в ночь на 29 мая

Некоторые пользователи сообщают даже о полном отсутствии мобильной связи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцы стали жаловаться на проблемы с мобильным интернетом в ночь на 29 мая. За 15 минут до полуночи на портале Downdetector начали массово поступать жалобы на проблемы с доступом в Сеть.

- Ровно в 00:00 интернет «отвалился», - пишут пишут горожане.

Всего за сутки зафиксировали 3,1 тысячи сообщений о сбоях. К утру, на 07:02, количество жалоб снизилось до 162. Портал оценил их как «умеренное» количество.

Чаще всего пишут о сбое мобильного интернета, о том, что не работают приложения и мессенджеры. Некоторые пользователи сообщают даже о полном отсутствии мобильной связи - невозможно не только выйти в интернет, но и позвонить.

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