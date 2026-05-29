Мужчину доставили в полицейский участок. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Безработного закладчика с тайником поймали в лесу под Мурино с поличным. Инцидент произошел 29 мая, когда мужчина оставлял наркотические вещества в тайнике. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Мужчину задержали в лесном массиве.

- В его автомобиле сотрудники полиции обнаружили два пакета с белым порошкообразным веществом, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. К слову, ранее задержанный уже имел проблемы с законом из-за незаконного оборота наркотических средств.

Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что пассажир автобуса в Петербурге удовлетворял себя перед девочкой-подростком. Мужчина снял штаны и сделал то, что 17-летняя школьница сняла на видео в качестве доказательств. Полиция ведет поиски.