Женщина пострадала при пожаре в одноэтажном гараже в Ленобласти

В результате пожара пострадала женщина. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Женщина пострадала при пожаре в Выборгском районе Ленобласти в одноэтажном гараже. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти, возгорание случилось на улице Советской в поселке Цвелодубово. В результате происшествия выгорел весь внутренний объём гаража. Для ликвидации огня на место были направлены сотрудники 109-й и 151-й пожарных частей ГКУ «Леноблпожспас».

- При пожаре пострадала женщина. Ее госпитализировали в больницу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

МЧС России напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности в гаражах и хозяйственных постройках. Среди основных рекомендаций: не блокировать проезды и проверять электропроводку.

Напомним, ранее маленький ребенок пострадал при пожаре в пятиэтажке на Краснопутиловской улице. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.