Среди новых машин, пополнивших автопарк «Невского экологического оператора», есть электрические мусоровозы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербург вошел в тройку лидеров среди регионов России по закупке мусоровозов. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников, ссылаясь на данные Российского экологического оператора.

Среди новых машин, пополнивших автопарк подрядчиков «Невского экологического оператора», есть электрические мусоровозы. Они компактны и приспособлены для работы в центральной части города. Эти машины уже интегрированы в логистическую систему регионального оператора и скоро будут запущены в эксплуатацию.

- Обновление транспортного парка улучшит логистику и снизит воздействие на окружающую среду. Ожидается, что каждый электромусоровоз позволит сократить выбросы углекислого газа на 53 тонны в год, - рассказал Корабельников в своих соцсетях.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что комплекс по переработке отходов «Новоселки» введут в эксплуатацию в 2027 году.