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НовостиОбщество29 мая 2026 19:40

Петербург вошел в тройку лидеров среди регионов России по закупке мусоровозов

Среди новых машин есть также электрические мусоровозы
Маргарита СУРИНА
Среди новых машин, пополнивших автопарк «Невского экологического оператора», есть электрические мусоровозы.

Среди новых машин, пополнивших автопарк «Невского экологического оператора», есть электрические мусоровозы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербург вошел в тройку лидеров среди регионов России по закупке мусоровозов. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников, ссылаясь на данные Российского экологического оператора.

Среди новых машин, пополнивших автопарк подрядчиков «Невского экологического оператора», есть электрические мусоровозы. Они компактны и приспособлены для работы в центральной части города. Эти машины уже интегрированы в логистическую систему регионального оператора и скоро будут запущены в эксплуатацию.

- Обновление транспортного парка улучшит логистику и снизит воздействие на окружающую среду. Ожидается, что каждый электромусоровоз позволит сократить выбросы углекислого газа на 53 тонны в год, - рассказал Корабельников в своих соцсетях.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что комплекс по переработке отходов «Новоселки» введут в эксплуатацию в 2027 году.