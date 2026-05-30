Предпринимателя с большим огородом запрещенки задержали в Петербурге по наводке

Мужчину доставили в полицейский участок, все наркотические вещества изъяли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Местного наркодилера задержали в Петербурге за выращивание запрещенных веществ. Об этом сообщила ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. 33-летнего мужчину поймали 27 мая у дома на Сердобольской улице. Сам «наркоплантатор» попался по наводке. Уже во время обыска у мужчины обнаружили и изъяли три контейнера с запрещенными веществами, пакет, электронные весы, упаковочные материалы и оборудование для выращивания.

- Также полицейские провели обыск в квартире его 28-летней сожительницы на Бестужевской улице. Там нашли еще запрещенные вещества, ведро и пакеты с веществом, электронные весы и оборудование для культивации, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту возбуждено уголовное дело. Все изъятые предметы отправятся на экспертизу.

Напомним, ранее отца из Петербурга задержали за поездку на скутере с двумя маленькими дочерями.