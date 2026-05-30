Рекордные 6,6 тысячи человек зарегистрировались на «СберПрайм Зелёный марафон» в Санкт-Петербурге

Приморский парк Победы 30 мая стал центром большого городского праздника. Фото: пресс-служба Сбербанка

Приморский парк Победы 30 мая стал центром большого городского праздника. Здесь прошёл 13-й «СберПрайм Зелёный марафон». Впервые он объединился с городским «Экофестом», который ежегодно ко Дню эколога проводит комитет по природопользованию Санкт-Петербурга.

На забег зарегистрировались 6600 человек. Фото: пресс-служба Сбербанка

На забег зарегистрировались 6600 человек. Это абсолютный рекорд за всю историю марафона в Северной столице. Участники могли выбрать дистанцию 4,2 км или 10 км. Для юных спортсменов организовали забеги на 100, 240 и 420 метров.

Пока одни участники преодолевали дистанции, другие путешествовали по интерактивным локациям, участвовали в научном кванториуме, экоквизе, акциях по сбору пластиковых крышечек и батареек. А завершили программу хедлайнеры праздника – группа Captown и участники проекта «Хор на весь двор».

Организаторы «ЭкоФеста» и «Зелёного марафона» сделали особый акцент на семейном формате. Фото: пресс-служба Сбербанка

В этом году организаторы «ЭкоФеста» и «Зелёного марафона» сделали особый акцент на семейном формате, объединив спорт, занимательные лекции, мастер-классы, экскурсии и экологические акции в рамках единой концепции. Гостей ждала насыщенная программа: акции по сбору батареек и пластиковых крышечек, буккроссинг (обмен книгами), экологическая викторина, встречи с известными экологами, научный кванториум с демонстрацией современных разработок и концерт с участием артистов.

Также гостей ждали активности от партнеров «РУБРИК» и GIONE.«СберПрайм Зелёный марафон» — не только спортивное, но и благотворительное событие. В год своего 185-летия Сбер за каждый километр, который пробежит человек на СберПрайм Зеленом марафоне, направляет 185 рублей через благотворительный фонд «Вклад в будущее» на лечение детей в критической жизненной ситуации (онкология, сердечно-сосудистые и другие диагнозы), а также медицинским учреждениям и центрам по всей России на приобретение оборудования и лекарств.

Кроме того, ещё до забега с помощью регистрационных взносов и добровольных пожертвований удалось собрать на развитие образования детей-сирот и детей с особенностями ментального развития 32 млн рублей, и Сбер их удвоил. Сумма может стать гораздо больше, так как в день марафона любой желающий мог добавить свой вклад, перечислив средства на стойках благотворительного фонда. К марафону подключились ИИ-технологии. Перед забегом в GigaChat добавили функцию помощника, который даёт рекомендации по здоровому образу жизни и помогает составить план подготовки к дистанциям.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Марафон стал доброй традицией для тысяч семей по всей России. Родители бегут вместе с детьми, друзья — компаниями, на забег выходят целые корпоративные команды. Почти 60 тысяч человек пробежали предыдущие Зеленые марафоны в Петербурге, для многих это стало первым шагом на пути к спорту и осознанному образу жизни. Объединение с «Экофестом» дало еще больше образовательных и интерактивных площадок людям всех возрастов. Сегодня нам вновь удалось объединить спорт, благотворительность, экологию и образование, а главное – подарить людям позитивные эмоции и отличное настроение!».

Кирилл Соловейчик, председатель Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга:

«Развитие отрасли охраны окружающей среды заключается в том числе в развитии экологической культуры. Наша задача — способствовать трансформации мышления и поведения горожан в векторе осознанности и ответственности к каждому действию: от бытовых привычек до подходов к работе организаций. Для решения этой задачи особенно важно объединение вокруг общей цели — заботы о природе. «ЭкоФест» стал одной из ключевых площадок для объединения знаний и навыков экспертов и заинтересованности неравнодушных жителей. В этом году мы расширили рамки традиционного формата и вместе с партнёрами создали принципиально новую концепцию: здоровый образ жизни и ответственное отношение к природе — основа высокого качества жизни!».

Марафон стал доброй традицией для тысяч семей по всей России. Фото: пресс-служба Сбербанка

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