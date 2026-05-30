В Петербурге завершился второй этап модернизации Северной станции

В рамках второго этапа обновили секции аэротенка и вторичные отстойники. Фото: https://t.me/spbprav

На одном из крупнейших очистных сооружений Петербурга успешно завершили работы по модернизации. В рамках второго этапа обновили секции аэротенка и вторичные отстойники, построены новая насосная и трансформаторная подстанции. Также установлено современное оборудование для биологической очистки сточных вод. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Работы проводились без остановки станции, что является важным достижением. После модернизации производительность Северной станции аэрации выросла до 900 тысяч кубометров сточных вод в сутки, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Следующий этап модернизации предусматривает создание системы доочистки и ультрафиолетового обеззараживания воды, а также дальнейшее увеличение мощности станции.

Напомним, ранее Петербург вошел в тройку лидеров среди регионов России по закупке мусоровозов.