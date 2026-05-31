Зазвучит «Гимн Великому городу»: Плановая проверка акустических систем оповещения пройдет в Петербурге в 11 часов 31 мая

Такие проверки проводятся от нескольких минут до получаса. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

31 мая в Северной столице проведут плановую проверку акустических систем оповещения. Проверка начнется в 11 часов утра, сообщили в администрации губернатора Петербурга.

- Будет транслироваться «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее «КП-Петербург» писала о том, как к открытию ПМЭФ в Михайловском сквере появится новая лиственная аллея. Мероприятие пройдет 2 июня в Михайловском сквере на Итальянской улице и начнется в 16:00.

Деревья, высаженные в рамках акции, символизируют единство регионов, преемственность поколений и укрепление общенациональных связей. - Среди участников мероприятия будут делегаты ПМЭФ, руководители иностранных дипломатических миссий, бизнесмены и эксперты, представители федеральных и региональных властей, руководство Петербурга, а также священнослужители Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви