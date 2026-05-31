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НовостиОбщество31 мая 2026 17:30

3,4 миллиона рублей выделят для НКО по лечению и профилактике ВИЧ в Петербурге

Субсидии предназначены для проведения мероприятий, связанных с лечением и профилактикой заболеваний
Анна ГРЕНЬ
Получатели субсидии определяются по результатам конкурсного отбора.

Получатели субсидии определяются по результатам конкурсного отбора.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

3,4 миллиона рублей субсидий выделят в 2026 году для некоммерческих организаций, занимающихся в Петербурге лечением и профилактикой ВИЧ, гепатитов В и С. Об этом сообщили в Смольном.

- Получатели субсидии определяются по результатам конкурсного отбора. Его участниками могут стать социально ориентированные НКО, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в Петербурге. Субсидия предоставляется для возмещения затрат на проведение мероприятий, связанных с лечением пациентов, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, а также с профилактикой этих заболеваний, - уточнили в пресс-службе городского правительства.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, что с 1 июня в Пулково заработает регистрация и посадка на рейс по биометрии. Аэропорт Северной столицы станет первым в стране, где будут использовать эту технологию.