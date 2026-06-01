Системы оповещения проверят в Ленобласти 1 июня

Мероприятие пройдет с 13:00 до 14:00. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В первый день лета - 1 июня - в Ленинградской области включат громкоговорители. О проверке системы оповещения жителей заранее предупредили в региональном МЧС.

Мероприятие пройдет с 13:00 до 14:00. В ведомстве уточнили, что будут задействованы именно громкоговорители с запуском звуковых файлов. О работе сирен в сообщении не говорится.

- Просим местных жителей сохранять спокойствие, - добавили спасатели.

Накануне, 31 мая, плановая проверка акустических систем прошла в Петербурге. В полдень из громкоговорителей зазвучала песня «Гимн Великому городу» в исполнении Рейнгольда Глиэра. Многие горожане испугались и делились в соцсетях впечатлениями. Некоторые признавались, что даже подумали о конце света.

Обычно системы оповещения проверяют весной и осенью. В Петербурге и Ленобласти последняя такая проверка состоялась 4 марта. Тогда тестировали все средства - от электромеханических сирен до телевизионных и радиоканалов.

Обновление: проверку перенесли на 16:00.