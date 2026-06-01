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НовостиОбщество1 июня 2026 16:06

Прощание с балетмейстером Мариинского театра Любовью Кунаковой пройдет 3 июня

Гражданская панихида начнется в 10:00 в Белом фойе исторической сцены театра
Маргарита СУРИНА
О смерти известной балерины стало известно 30 мая. Фото: https://max.ru/mariinsky

О смерти известной балерины стало известно 30 мая. Фото: https://max.ru/mariinsky

3 июня состоится церемония прощания с Любовью Кунаковой - выдающейся артисткой и балетмейстером Мариинского театра. Гражданская панихида начнется в 10:00 в Белом фойе исторической сцены театра. Вход на мероприятие будет свободным, чтобы отдать дань уважения талантливой артистке могли все желающие. Об этом сообщила пресс-служба Мариинского театра.

- В 11:30 пройдет церковная панихида в Николо-Богоявленском морском соборе (Никольская пл., 1/3). Это будет возможность для близких и друзей Любови Кунаковой провести ее в последний путь согласно религиозным традициям, - рассказали в пресс-службе театра.

Завершится церемония захоронением на Смоленском православном кладбище (Камская ул., 26).

Напомним, о смерти известной балерины стало известно 30 мая. Известная балерина, педагог и балетмейстер-репетитор Любовь Алимпиевна Кунакова ушла из жизни в возрасте 75 лет.