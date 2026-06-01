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НовостиПроисшествия1 июня 2026 17:19

Петербуржец забил насмерть знакомого во время пьяной ссоры в квартире на Димитрова

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 февраля 2026 года
Маргарита СУРИНА
Мужчина скончался от полученных травм.

Мужчина скончался от полученных травм.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржец забил насмерть знакомого во время пьяной ссоры в квартире на Димитрова. Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 февраля 2026 года. Нетрезвый мужчина повздорил с другом, и когда тот не согласился с ним, начал избивать, нанося знакомому множественные удары по голове и телу руками и ногами. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

- Пострадавшего доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, он скончался от полученных травм, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее 88-летняя бабушка из Ленобласти основала секту, где адепты приносили ей миллионы рублей. Во время обысков в резиденции секты силовики обнаружили более 10 миллионов рублей.