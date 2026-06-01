Систему доочистки и обеззараживания сточных вод обновят на Северной станции аэрации

Северная станция аэрации в Петербурге прошла второй этап модернизации. Фото: пресс-служба Смольного

Северная станция аэрации в Петербурге прошла второй этап модернизации. Это значимое событие для экологической безопасности города. Теперь станция является крупнейшим очистным сооружением на Северо-Западе России, где внедрена технология глубокой очистки сточных вод на 100 процентов. Следующим шагом станет создание системы доочистки и ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в своем еженедельном радиообращении.

- Параллельно в городе проводится масштабная модернизация систем канализации. В Невском районе завершена модернизация одного из канализационных коллекторов, - напомнил Александр Беглов.

По словам губернатора, для улучшения экологической ситуации в Петербурге применяются самые современные научные разработки.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге завершился второй этап модернизации Северной станции. В рамках второго этапа обновили секции аэротенка и вторичные отстойники.