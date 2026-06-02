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НовостиПроисшествия2 июня 2026 7:59

Пулково работает с ограничениями из-за закрытия воздушного пространства 2 июня

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов
Регина МАРИНЕЦ
В связи с этим в расписании могут возникнуть корректировки.

В связи с этим в расписании могут возникнуть корректировки.

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Частичные ограничения ввели в Пулково днем 2 июня. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в 10:50.

Аэропорт Петербурга принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Причиной называется временное ограничение воздушного пространства на юге города.

- Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, - добавили в ведомстве.

В связи с этим в расписании могут возникнуть корректировки. Пассажирам посоветовали ориентироваться на онлайн-табло вылетов и прилетов.

Добавим, что сообщений о беспилотной опасности пока не было. Подробности уточняются.

Ранее «КП-Петербург» писала, что поезд Симферополь - Петербург отменили из-за закрытия станции Джанкой.