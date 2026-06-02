Более 150 фасадов зданий проверили в центре Петербурга перед ПМЭФ-26

Более 150 фасадов зданий проверили в центре Петербурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ) ГАТИ провела проверку фасадов нежилых зданий на основных маршрутах движения участников форума. Более 150 фасадов зданий проверили в центре Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

В ходе осмотра было выявлено 14 зданий, требующих внимания. Среди нарушений - загрязненные фасады, незаконные надписи и неисправные ограждения.

- Большинство проблем уже устранены. Здания на Невском и Лиговском проспектах приведены в порядок, ограждения на набережной Обводного канала восстановлены, а объекты на Митрофаньевском шоссе отремонтированы, - рассказали в пресс-службе администрации.

Как уточнила пресс-служба ГАТИ, на данный момент уже устранили 13 из 14 выявленных нарушений, один адрес остается под контролем инспекции.

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