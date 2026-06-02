В Петербурге сосед спас женщину, которую покусал пьяный сын из-за денег

Суд дал драчуну 300 часов обязательных работ. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге сосед спас женщину, которую покусал пьяный сын. Бытовой конфликт случился на почве денег, когда мать отказалась давать нетрезвому мужчине деньги на алкоголь. Инцидент произошел 8 января в Петродворцовом районе. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- В ходе ссоры мужчина повалил мать на пол, нанес ей не менее двух ударов кулаком по левой руке и голове, а также укусил за лоб и левую щеку. Женщина испытала физическую боль и получила повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья, - рассказали в пресс-службе городских судов. Спас женщину от пьяного сына сосед, услышавший шум.

После горе-сын полностью признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на 300 часов.

Напомним, ранее астраханца задержали за кражу умных часов в Пулково.