Конно-спортивный комплекс с музеем и оздоровительным центром появится в Лахте

Особо внимание уделят благоустройству территории. Фото: max.ru/spb/AZ6Hx-TTUrc

Комитет по градостроительству и архитектуре одобрил проект конно-спортивного комплекса, который будет построен на Лахтинском проспекте, 100, литера А. Комплекс будет предназначен для оздоровительных целей. Об этом сообщила пресс-служба КГА.

- В состав комплекса войдут общественно-спортивное, конно-спортивное и хозяйственное здания. На территории будут созданы тренировочные площадки, помещения для спортсменов и тренеров, зоны для реабилитации, музей конного спорта и места для проведения соревнований, - уточнили в пресс-службе комитета.

Особое внимание в проекте уделено благоустройству территории и сохранению существующих зелёных насаждений.

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