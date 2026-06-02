Пожар произошел в семикомнатной квартире. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

16 человек эвакуировали из-за пожара в коммуналке на Васильевском острове. Пожар произошел вечером 2 июня в семикомнатной квартире на 6-й линии В. О. Огонь охватил обстановку в одной из комнат квартиры. Площадь горения составила 15 квадратных метров при общей площади комнаты в 20 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

- Благодаря оперативным действиям пожарных, в 20:01 огонь был полностью ликвидирован. Для борьбы с возгоранием были задействованы силы МЧС: 5 единиц техники и 19 сотрудников, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время эвакуации из здания были выведены 16 человек. Пострадавших в результате происшествия нет.

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