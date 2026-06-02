Участники программы «Время героев Санкт-Петербурга» побывали на «Автозаводе Санкт-Петербурга»

Участники программы продолжают стажировки в ведущих компаниях Петербурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Участники губернаторской кадровой программы «Время героев Санкт-Петербурга» продолжают стажировки в ведущих компаниях Северной столицы. На этот раз они побывали на «Автозаводе Санкт-Петербург». Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Стажеры изучили историю и этапы развития предприятия, познакомились с технологическим процессом конвейерного производства. Они также испытали новинку - Lada Iskra, оценив ее ходовые качества.

- Узнав о запуске программы «Время героев», я решил попробовать себя в гражданской сфере. Стажировка проходит очень интересно и насыщенно. Организовано много мероприятий. Особенно интересными для меня стали темы взаимодействия государства с крупными предприятиями и механизмы сотрудничества власти и бизнеса, - поделился своими впечатлениями участник программы Андрей Пашин.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что участники программы «Время героев Санкт-Петербурга» приступили к новому этапу обучения.