Мужчина погиб в ДТП, где легковушка влетела в грузовик на встречке на трассе в Ленобласти

Водитель легкового автомобиля скончался в аварии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Смертельное ДТП произошло на трассе Р-21 «Вологда-Тихвин» в Бокситогорском районе Ленобласти. Трагедия случилась 2 июня около 17:30, когда 25-летний водитель автомобиля «Хонда» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Фотон» с полуприцепом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

- За рулем грузовика находился 64-летний мужчина. В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб на месте. Водитель грузовика был госпитализирован, - уточнили в пресс-службе ведомства.

По факту аварии полиция начала проверку. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и определить степень вины участников ДТП.

МВД России напоминает, что водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге, чтобы избежать подобных трагедий.

Напомним, ранее стало известно, что двое детей и взрослый погибли в жестком ДТП с легковушками в Ленобласти.