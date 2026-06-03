7 человек погибли при атаке БПЛА по автобусу в подшефном Ленобласти Енакиево

Енакиево находится в 55 километрах от Донецка. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ударный украинский дрон попал в рейсовый автобус «Москва - Симферополь» в подшефном Ленобласти Енакиево. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке беспилотника утром 3 июня.

По предварительным данным, погибли семь мирных жителей. Еще 11 человек получили ранения, им оказывают помощь.

- Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым, - написал Пушилин в своем telegram-канале.

Енакиево находится в 55 километрах от Донецка. Этот город является подшефным для Ленинградской области.

Стоит отметить, что минувшей ночью над Петербургом и Ленобластью также была объявлена угроза БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко сообщил об этом в 2:47, а петербуржцам начали приходить сообщения об угрозе с пяти утра. К семи часам утра число сбитых беспилотников достигло полусотни. Не исключено, что число сбитых беспилотников еще вырастет.