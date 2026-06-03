Угрозу БПЛА объявили в Петербурге утром 3 июня

Пулково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 3 июня горожане начали массово получать предупреждения об угрозе беспилотников на территории города. Силы ПВО активно работают в Ленобласти, уже известно минимум о 50 сбитых дронах.

- Внимание! Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны перебои в работе мобильного интернета, - говорится в смс от РСЧС.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что были атакованы объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Есть повреждения. Несколько человек пострадали, но никто не погиб.

В Ленобласти угрозу беспилотников объявили 2:47. Первые три беспилотника уничтожили через час после объявления угрозы. К шести утра их число выросло до 30, а к семи достигло полусотни. Боевая работа продолжается. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Из-за атаки аэропорт Пулково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Около 30 рейсов задержаны более чем на два часа, еще примерно десять бортов ушли на запасные аэродромы.

Мобильный интернет работает с перебоями. Открываются только сервисы из «белых списков», хотя многие горожане жалуются и на них. В списки входят мессенджеры, карты города, приложения крупных банков и некоторые СМИ.