РЖД представили на ПМЭФ-26 варианты интерьера нового вагона СВ

В рамках форума участники могут не только ознакомиться с новыми концепциями, но и проголосовать. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) компания РЖД представила четыре варианта дизайна интерьера для будущего вагона СВ увеличенного класса «Т». Теперь пассажирам предстоит выбрать наиболее понравившийся вариант.

- В рамках форума участники могут не только ознакомиться с новыми концепциями, но и отдать свой голос за наиболее предпочтительный дизайн. Это дает возможность пассажирам влиять на будущее железнодорожного транспорта и выбирать наиболее комфортные условия для путешествий, - передает корреспондент «КП-Петербург».

Кроме того, в интерактивном купе можно сравнить интерьеры старых и новых вагонов, чтобы наглядно увидеть, как преобразится пространство для пассажиров.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что на ПМЭФ-2026 представили новый флагманский кроссовер Volga K50.