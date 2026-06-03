Завод по переработке металла за 5 млрд рублей построят во Всеволожском районе

Завершить строительство планируют к 2028 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Соглашение о строительстве металлообрабатывающего комплекса во Всеволожске подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Документ оформили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и гендиректор ООО «УПТК-65» Александр Малышев.

Площадь нового предприятия составит 20 тысяч квадратных метров. В проект вложат 5 млрд рублей. Завод будет перерабатывать более 70 тысяч тонн металла в год и обеспечит работой 260 человек.

- Завершить строительство планируют к 2028 году, - пишет 78.ru.

Губернатор Дрозденко уточнил, что комплекс будет выпускать плоский прокат и электротехническую продукцию. Основные покупатели - компании из промышленного и строительного секторов.

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