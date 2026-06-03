Компьютер Стива Джобса показали на ПМЭФ-2026

Компьютер Стива Джобса заметили на ПМЭФ. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Счастье для гиков и компьютерных гениев – на ПМЭФ-2026 показали компьютер, который принадлежал лично Стиву Джобсу. Его выставила одна из компаний, которая занимается коллекционированием редких вещей, в том числе связанных с кино. Как передает с полей форума корреспондент «КП-Петербург», это редкая модель Apple II. По словам сотрудника фирмы, таких в мире практически не осталось. А конкретно эта модель уникальна из-за хозяина.

- Это личный компьютер, который Джобс подарил инженеру Аллану Алкорну, его работодателю и владельцу компании «Атари», в благодарность за то, что он поверил в него. Алкорн использовал именно это устройство у себя дома вплоть до 1986 года, а потом выставил на аукцион, - рассказали «КП-Петербург» коллекционеры.

Ранее «Комсомолка» писала, что на ПМЭФ-26 приехал дизайнер Артемий Лебедев и презентовал свои проекты, в том числе со Смольным.