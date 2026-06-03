Артемий Лебедев рассказал о любимых местах в Петербурге и анонсировал туристический проект «Северное лето»

Артемий Лебедев показал на ПМЭФ-26 "Северное лето". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На полях ПМЭФ-2026 комитет по туризму Петербурга дал официальный старт летнего туристического сезона. Его главной новинкой, пожалуй, стало приглашение Артемия Лебедева к сотрудничеству. Глава комтуризма Евгений Панкевич подписал с известным дизайнером соответствующее соглашение.

- Мы договорились о рекламной кампании продвижения нашего текущего летнего туристического сезона под названием «Северное лето». Будем делать это через креативные форматы, в том числе с помощью дизайна, - сказал Панкевич.

Журналисты тут же поинтересовались у Артемия Лебедева, какой из летних маршрутов для него особенно привлекателен. Тот в ответ отшутился.

- Мой самый любимый маршрут в Петербурге - это по барам.

- Гастрономический, - уточнил Евгений Панкевич.

Формально летний туристический сезон начался с начала белых ночей в мае. В Смольном рассчитывают, что турпоток будет устойчивым и высоким. Средний чек туриста в городе, остановившегося на отпуск, составляет около 70 тысяч рублей и более.

Добавим, что на ПМЭФ-26 Артемий Лебедев представил новый логотип Крестов.

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