Артемий Лебедев рассказал о любимых местах в Петербурге и анонсировал туристический проект «Северное лето»

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
На полях ПМЭФ-2026 комитет по туризму Петербурга дал официальный старт летнего туристического сезона. Его главной новинкой, пожалуй, стало приглашение Артемия Лебедева к сотрудничеству. Глава комтуризма Евгений Панкевич подписал с известным дизайнером соответствующее соглашение.
- Мы договорились о рекламной кампании продвижения нашего текущего летнего туристического сезона под названием «Северное лето». Будем делать это через креативные форматы, в том числе с помощью дизайна, - сказал Панкевич.
Журналисты тут же поинтересовались у Артемия Лебедева, какой из летних маршрутов для него особенно привлекателен. Тот в ответ отшутился.
- Мой самый любимый маршрут в Петербурге - это по барам.
- Гастрономический, - уточнил Евгений Панкевич.
Формально летний туристический сезон начался с начала белых ночей в мае. В Смольном рассчитывают, что турпоток будет устойчивым и высоким. Средний чек туриста в городе, остановившегося на отпуск, составляет около 70 тысяч рублей и более.
Добавим, что на ПМЭФ-26 Артемий Лебедев представил новый логотип Крестов.
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