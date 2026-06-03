Четыре человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Петербург

Четверо пострадавших находятся в стабильном состоянии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 3 июня на территории Ленобласти и Петербурга объявили угрозу атаки вражеских дронов. С пяти утра в небе над регионами было сбито около 50 украинских беспилотников. К сожалению, без последствий не обошлось – в результате в Северной столице пострадали четыре человека, а также городская инфраструктура. Особенно досталось Кронштадтскому, Кировскому и Красносельскому районам. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

- Четверо пострадавших находятся в стабильном состоянии, им оказали медицинскую помощь. Оперативный штаб координирует работу городских служб и межведомственное взаимодействие, - рассказал Александр Беглов в своих соцсетях.

Напомним, петербуржцы массово получили смс-предупреждения об угрозе БПЛА на территории города ранним утром. В сообщении от РСЧС также говорилось о возможных перебоях с мобильным интернетом.