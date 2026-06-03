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НовостиОбщество3 июня 2026 14:27

Дело возбудили против женщины, переехавшей мальчика на авто во дворе на Советской

Мальчика экстренно госпитализировали
Маргарита СУРИНА
Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дело возбудили против женщины, переехавшей мальчика на авто во дворе на улице Советской. Страшное ДТП произошло в Выборгском районе Ленобласти в поселке Советский. 43-летняя женщина за рулем автомобиля «Киа Рио» сбила трехлетнего малыша на велосипеде на дворовой территории. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Мальчик внезапно выехал на велосипеде перед машиной. В результате аварии ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Полиция начала следствие по данному инциденту. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что машина жестко переехала трехлетнего мальчика на велосипеде прямо у дома в Ленобласти. Авария произошла на глазах матери. Машина протащила малыша еще несколько метров.