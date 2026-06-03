Мама пострадавшего ребенка обратилась в полицию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Красном Селе пенсионерка на велосипеде сбила 5-летнего ребенка, нахамила и уехала. Инцидент произошел утром 3 июня на улице 1-го Мая. Об этом сообщили в ВК-сообществе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение. По словам одной из подписчиц сообщества, женщина вела себя грубо и уехала.

- Ребенок упал, ударился головой, пришлось обратиться в травму. Женщина хамила и скрылась. Написано заявление в полицию, - рассказала мама пострадавшего малыша.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что дело возбудили против женщины, переехавшей мальчика на авто во дворе в Ленобласти. Страшное ДТП произошло в Выборгском районе Ленобласти в поселке Советский. 43-летняя женщина за рулем автомобиля «Киа Рио» сбила трехлетнего малыша на велосипеде на дворовой территории.