Рябов: Россия осудила удары по Петербургу в дни ПМЭФ и назвала их преступными

Дипломат подчеркнул, что эти попытки обречены на провал. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия решительно осуждает атаки на Северную столицу, которые случились прямо во время проведения Петербургского международного экономического форума. Он назвал эти действия преступными.

- За атаками стоит целая группа спонсоров киевского режима, которые продолжают повышать ставки, - передает слова Рябова ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что они не останавливаются перед любыми провокациями и не собираются снижать интенсивность своих попыток усложнить жизнь России. Однако, добавил он, эти попытки обречены на провал.

Напомним, утром 3 июня беспилотники ударили по трем районам Петербурга - Кронштадтскому, Кировскому и Красносельскому. Жители сообщали о большом столбе дыма в небе и жаловались на неприятный запах. К 16:00 последствия атак на объекты инфраструктуры полностью ликвидировали. Губернатор Александр Беглов уточнил, что во время ударов пострадали четыре человека, их состояние медики оценивают как стабильное.