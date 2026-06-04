Новый троллейбусный парк на 80 машин откроют на Васильевском острове

Проект вписывается в концепцию «Зеленый остров». Фото: Комтранс Петербурга

Соглашение о создании современного троллейбусного парка на Васильевском острове подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Документ оформили вице-губернатор Николай Линченко и глава «Группы Мовиста» Алексей Зотов.

Парк разместится на Среднем проспекте, 77. Он будет обслуживать 80 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Новая техника выйдет на четыре маршрута в центре города. Инвестор сохранит на части территории парка музейную функцию - историческое наследие соединят с новыми технологиями.

- Проект вписывается в концепцию «Зеленый остров». Замена дизельных автобусов на электрические снижает вредные выбросы и уровень шума. Для центральных районов это означает более комфортную среду, - добавили в пресс-службе городского Комтранса.

В Петербурге уже работает крупнейшая в Европе сеть троллейбусов с автономным ходом. Более 300 таких машин по 18 маршрутам возят пассажиров туда, где нет контактной сети.

Ранее «КП-Петербург» писала, что проект нового парка на 400 автобусов в Каменке показали на ПМЭФ-2026.