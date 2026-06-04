Михаил Пиотровский: Между музеями США и России нет обмена уже 20 лет

Пиотровский посетовал, что между музеями России и США давно нет культурного обмена. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На ПМЭФ-2026 Михаил Пиотровский высказался, что между музеями США и России нет никакого обмена экспонатами или опытом уже на протяжении 20 лет. Как передает с полей форума корреспондент «КП-Петербург», гендиректор Эрмитажа назвал эту ситуацию плохой.

- Хорошее в этом только одно – это не имеет никакого отношения к геополитической ситуации, ни к Крыму, ни к Украине. Это все из-за гарантий и двух разных менталитетов, - уточнил Пиотровский. – Думаю, что мы сейчас должны начать с чистого белого листа. Ситуация сложная, но нужно строить новые отношения с Соединенным Штатами. Был же пример создания музея Гуггенхайм-Эрмитаж (в Лас-Вегасе, прекратил существование в 2008 году. - Прим.ред.). Мы что-то изобретали вместе, и у нас это получалось.

Ранее на том же ПМЭФ-2026 сын гендиректора Эрмитажа – вице-губернатор Борис Пиотровский – пообещал, что все долги «Ленфильма» будут закрыты, а студия даст возможность пройти обучение детям и студентам под крылом именитых режиссеров и сценаристов.