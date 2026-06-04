Эрнст анонсировал перезапуск шоу «Фабрика звезд» в новом формате

Ведущей останется Яна Чурикова. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил в кулуарах ПМЭФ-2026 о перезапуске популярного музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд». Оно выйдет в эфир в новом формате, при этом ведущей останется Яна Чурикова.

Теперь это будет не просто конкурс вокалистов, а противостояние продюсеров. По словам Эрнста, в шоу будут две команды:

- Один продюсер - со старой «Фабрики звезд», второй - из числа тех, кто работал с музыкантами последние десять лет. Они будут бороться друг с другом.

Кто именно примет участие в обновленном проекте, пока не раскрывается - переговоры в процессе. Также он не стал раскрывать детали лицензионного контракта на формат шоу.

Ранее «КП-Петербург» писала, что Эрнст предложил переместить «Ленфильм» ближе к Финскому заливу, так как никаких больших киностудий в центре столицы не существует, это неэффективно, слишком дорого и вообще ерунда.