Беглов: Дорога до центра Петербурга из любого района займет 15 минут к 2032 году

Проект реален, считает Беглов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцы смогут за 15 минут добираться из любого точки города до центра уже к 2032 году. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на Петербургском экономическом форуме.

- Проект реален. Для этого строятся магистрали-эстакады над инфраструктурой, они позволят миновать все светофоры по пути, - заявил глава города.

Напомним, накануне, 3 июня, представили макет нового разводного моста. Он войдет в состав этапа 4.1 Широтной магистрали скоростного движения. Переправа появится в створе Фаянсовой и Зольной улиц, параллельно Финляндскому железнодорожному мосту. Ранее Госстройнадзор уже выдал разрешение на строительство.

Новый мост должен разгрузить Володарский мост и мост Александра Невского. Проектированием занимались 14 лет.

Длина перехода составит 463 метра. Он будет стоять на 11 опорах, шесть из которых расположат прямо в русле Невы. Разводной пролет длиной 61 метр станет рекордным для Петербурга. Механизмы разведут мост всего за две минуты.