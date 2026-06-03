Проектированием моста для ШМСД занимались 14 лет, с 2012 года. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

Проект нового моста для ШМСД впервые представили на Петербургском международном экономическом форуме 3 июня. Напомним, ранее Госстройнадзор выдал разрешение на строительство ключевого этапа 4.1 Широтной магистрали скоростного движения с новым разводным мостом через Неву (в створе Фаянсовой и Зольной улиц). Новая переправа, идущая параллельно с Финляндским железнодорожным мостом, должна разгрузить Володарский мост и мост Александра Невского. Проектированием новой переправы занимались целых 14 лет.

- Это связано с началом строительства самой ШМСД. Как ее начали строить, так и проект моста созрел, - рассказал «КП-Петербург» архитектор «Института Гипростроймост - Санкт-Петербург» Леонид Беляев.

Поскольку новый мост будет идти параллельно с Финляндским железнодорожным мостом (1910-1912 годов постройки), который является объектом культурного наследия, при проектировании уделялось большое внимание тому, чтобы новая переправа не влияла на исторического соседа и не отвлекала от него внимание. Соответственно, в качестве стиля для этого был выбран минимализм.

Добавим, что договор на строительство ключевого этапа ШМСД и нового моста уже подписали. Проектом займется АО «Дороги и Мосты» (холдинг «Нацпроектстрой»). Эта компания уже строит Большой Смоленский мост - первый за последние 40 лет разводной мост в Петербурге. По словам архитектора Беляева, фирма возьмется за строительство моста для ШМСД, когда закончит с Большим Смоленским. Название для будущей переправы еще разрабатывается.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, что на месте будущего моста в первый день ПМЭФ, 3 июня, торжественно заложили памятный камень.

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