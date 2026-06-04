В исторических зданиях «Крестов» появится современное арт-пространство

Планируется создать современный общественно-культурный и деловой центр. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта на территории бывшего изолятора «Кресты». Планируется создать современный общественно-культурный и деловой центр в историческом комплексе. Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул значимость этого соглашения для города.

- Уникальное историческое место получит новую жизнь, и в центре города появится новый культурный кластер, который станет ещё одной точкой на туристической карте города, - рассказал Александр Беглов.

При приспособлении «Крестов» к современным условиям будут строго соблюдаться все нормы охраны памятников. Концепции инвестора учитывают интересы верующих, так как на территории «Крестов» находится храм Александра Невского.

Кроме того, инвестор возьмет на себя проектирование и строительство подземного пешеходного перехода, который свяжет «Кресты» с причалом на Арсенальной набережной. Это создаст новый востребованный водный туристический маршрут и обеспечит удобный доступ к новому кластеру со стороны воды.