Лазурный автобус влетел в легковушку на Володарском мосту

К счастью, в аварии никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

Лазурный автобус столкнулся с легковушкой на Володарском мосту. Инцидент произошел днем 4 июня. По предварительным данным, в результате столкновения у автобуса появилось крупное повреждение на лобовом стекле, а легковой автомобиль получил серьезные повреждения в передней части. В автобусе находилось много пожилых пассажиров и минимум трое детей.

- Авария произошла на Володарском мосту в Невском районе. Маршрут № 56 столкнулся с легковым автомобилем. Пострадавших нет, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе комитета по транспорту.

Из-за ДТП на Октябрьской набережной и Народной улице образовались заторы. На месте работают правоохранители и инспекторы ГИБДД.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что дорога до центра Петербурга из любого района займет 15 минут к 2032 году. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на ПМЭФ-2026.