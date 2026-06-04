Александр Беглов: Зоопарк в Юнтолово будет центром науки и семейного отдыха

Александр Беглов рассказал о концепции нового зоопарка на Камышовой. Фото: Николай Линченко

Второму зоопарку в Петербурге – быть. Смольный нашел инвестора для строительства и во время ПМЭФ-2026 подписал с ним соглашение о намерении. Это будет не просто зверинец, а целый центр для отдыха, также работы экологов и других ученых. По словам губернатора Александра Беглова, Ленинградский зоопарк не собираются заменять – просто на новом месте создадут более благоприятные условия для содержания крупных животных.

- Там сформируют уникальное культурное, досуговое и просветительское пространство. Предназначенный под эти цели участок площадью 85,6 гектара расположится в квартале, который условно ограничен Камышовой улицей, Шуваловским проспектом и ЗСД. Его задумали, как центр научной работы и экологического образования. Туристическая привлекательность Петербурга как мегаполиса XXI века повысится. Транспортную доступность обеспечит строящаяся станция метро «Богатырская».

По планам, строительство должны закончить до 2035 года. Все 85,6 гектара заранее зарезервировали в Генеральном плане Северной столице.