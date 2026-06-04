В «Ленфильме» заявили, что киностудии нужны новые площадки

"Ленфильм" хочет новые площадки для павильонов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На «Ленфильме» выступили с заявлением о необходимости новых площадок – причем, высокотехнологичных. Ежегодно студия предоставляет свои услуги более чем 75 фильмам и сериалам, среди самых крупных из последних: «Мастер и Маргарита», «Король и Шут», «Майор Гром» и «Этерна». Но пока что «Ленфильм» может перекрыть лишь часть потребностей Петербурга в оказании производства кино.

- Необходимо не только модернизировать действующие мощности студии на Каменноостровском проспекте, но и создать высокотехнологичные площадки, чтобы привлечь в город новые проекты. В концепции развития «Ленфильма» на период с 2026 по 2030 годы как раз предполагается расширение инфраструктуры. Делать это нужно прагматично, в первую очередь учитывая логистику и наличие свободных под застройку участков, - цитируют пресс-службу «Ленфильма» в «Петербургском дневнике».

Ранее «КП-Петербург» писала о том, что на полях ПМЭФ-2026 о судьбе «Ленфильма» высказался Константин Эрнст. Он предложил вывезти студию из центра поближе к Финскому заливу.