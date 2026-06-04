Ленобласть подписала соглашений на 100 млрд рублей в первый день ПМЭФ-2026

Соглашений на 100 млрд рублей подписали власти Ленобласти за первый день ПМЭФ-2026. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Властям Ленобласти удалось подписать соглашений на 100 миллиардов рублей за первый день работы на ПМЭФ-2026. Об этом пишет Moika78.ru со ссылкой на отчет губернатора Александра Дрозденко. По словам главы 47 региона, взаимопонимание достигнуто с 14-ю инвесторами. Это даст области много новых рабочих мест, принесет налоги в бюджет, а также поможет развивать территории. И это только начало, ведь соглашения будут подписывать и в другие дни форума.

- Дрозденко прибыл на форум на костылях из-за травмы на баскетболе, - напомнили в издании. – Губернатор заявил, что ему болеть некогда, а программа региона на ПМЭФ очень большая. Глава Ленобласти также рассказал, что власти планируют в этом году заключить соглашений в общей сложности примерно на 350 миллиардов рублей.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, что на ПМЭФ, кажется, прояснилась судьба долгожданного проекта второго зоопарка, он появится на Камышовой улице в Северной столице, а инвестор уже найден.