20 процентов ветеранов СВО из Петербурга не могут найти работу самостоятельно

В 2025 году, за поддержкой обращалась уже треть ветеранов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Около 20 процентов ветеранов СВО из Петербурга не могут самостоятельно найти работу после возвращения домой в Северную столицу с фронта. Об этом сообщил вице-губернатор Владимир Княгинин в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург».

- Каждый пятый участник боевых действий, вернувшийся в Петербург, обращается в центры занятости, - рассказал вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин на прямой линии. - Среди них 20 процентов стремятся изменить свою профессию. В прошлом году, за поддержкой обращалась уже треть ветеранов.

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