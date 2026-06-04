Байкер потерял контроль над мотоциклом. Фото: https://max.ru/id4706031103_gos

Мотоциклист разбился в Ломоносовском районе Ленобласти. Трагедия произошла вечером 4 июня в селе Русско-Высоцкое на улице Фабричной. Об этом сообщила пресс-служба «Леноблпожспас». По предварительным данным, байкер потерял контроль над транспортным средством и столкнулся с препятствием.

- В результате аварии мужчина получил травмы. Его доставили в Центральную районную больницу Ломоносова, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что дело возбудили против женщины, переехавшей мальчика на авто во дворе в Ленинградской области. 43-летняя женщина за рулем автомобиля «Киа Рио» сбила трехлетнего малыша на велосипеде на дворовой территории.Мальчик внезапно выехал на велосипеде перед машиной. В результате аварии ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.