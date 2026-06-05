Беспилотные технологии могут внедрить в Пулково

В первую очередь их можно использовать для управления багажными тягачами. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотные технологии планируют внедрить в Пулково. Об этом рассказал гендиректор аэропорта Леонид Сергеев в кулуарах ПМЭФ-26, пишет Piter.TV.

- В первую очередь их можно использовать для управления багажными тягачами. Это должно ускорить обработку багажа и снизить риск ошибок из-за человеческого фактора, - говорит Сергеев.

Однако для реализации этой идеи нужно создать специальный правовой режим. Он позволит тестировать беспилотники на территории аэропорта. Сейчас вопрос активно обсуждается с регуляторами. Процесс будет похож на то, как внедряли биометрические технологии - постепенно и с пилотными зонами.

Напомним, Пулково уже сделал большой шаг вперед: аэропорт расширил использование биометрической идентификации. С 8 июня пассажиры внутренних рейсов могут проходить на посадку без паспорта и посадочного талона. Достаточно просто посмотреть в камеру.