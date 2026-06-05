На реставрацию дачи Фаберже в Левашово потратят до 5 млрд рублей

Дача расположена в поселке Парголово. Фото: наследие.дом.рф

На реставрацию дачи Фаберже в Левашово планируется выделить около 5 миллиардов рублей. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-26). Проект будет окупаться примерно в течение 20 лет.

- Дача Фаберже - объект культурного наследия федерального значения, построенный в XIX веке. В лот для торгов входят здания общей площадью около трех тысяч квадратных метров и аренда земельного участка площадью 7,95 гектара. Усадьба предлагается для коммерческого использования, - рассказал Виталий Мутко.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в конце апреля разрушающаяся дача была выставлена на торги за 46 миллионов рублей. Заявки принимаются до 15 июня, а конкурс состоится 19 июня. Дача ювелиров Фаберже славится своей богатой коллекцией произведений искусства, собранной Агафоном Фаберже.