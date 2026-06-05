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НовостиОбщество5 июня 2026 19:17

Наркоману, угрожавшего убийством бывшей и ее ребенку в Ленобласти, дали условку

Мужчина также хранил у себя запрещенные вещества
Маргарита СУРИНА
Ему также запрещено общаться с женщиной и ее семьей.

Ему также запрещено общаться с женщиной и ее семьей.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленобласти суд вынес приговор мужчине, обвиняемого в угрозу убийством и незаконном хранении наркотиков. Инцидент произошел в Приозерске, где мужчина отправлял сообщения девушке с обещанием убить ее и ее маленького ребенка. Девушка обратилась в полицию. К слову, при обыске в квартире мужчины обнаружили 40 грамм запрещенных веществ.

- Приозерский городской суд Ленинградской области приговорил подсудимого к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Ему также запрещено общаться с женщиной и ее семьей, он обязан выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также пройти лечение и наблюдаться у психиатра.

Напомним, ранее петербуржца, проломившего голову водителю скорой, поймали на улице Новостроек.