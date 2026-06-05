Тело утонувшего мужчины передали полиции. Фото: https://t.me/acclenobl

Тело мужчины достали из озера Лазурное в Ленобласти. Трагедия произошла во Всеволожском районе региона. В службу спасение поступил сигнал тревоги. Спасатели из поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург незамедлительно прибыли на место происшествия.

- Прибывшие на место специалисты извлекли тело мужчины из воды и доставили его на берег. Далее тело было передано сотрудникам полиции для проведения дальнейшего расследования и установления всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Служба спасения Ленинградской области напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах и призывает граждан быть осторожными.

Ранее, мы рассказывали о том, что только один водоем в Петербурге признали пригодным для купания в 2026 году.