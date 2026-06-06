Пулково возобновил прием и отправку рейсов утром 6 июня после атак БПЛА

Пулково возобновил отправку и прием рейсов утром 6 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пулково возобновил штатную работу в районе 10 утра в субботу, 6 июня. Напомним, ранее в 4:51 там ввели ограничения на прием и отправку самолетов по распоряжению Росавиации. Это было связано с одной из самых масштабных атак ВСУ беспилотниками по Петербургу и Ленобласти. Только в одном 47-м регионе сбили более 140 боевых дронов.

- Ограничения были необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов, - отметили в пресс-службе Росавиации. – с 09:51 в Пулково снят запрет на прием и выпуск рейсов.

Вместе с этим ограничения на полеты сняли и в небе над Калининградом.

Добавим, что вся актуальная информация об атаках БПЛА на Петербург утром 6 июня собрана в статье «КП-Петербург» по ссылке. В частности, там говорится и о закрытии Кронштадта на въезд и выезд.