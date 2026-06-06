Кронштадт закрыли на въезд и выезд утром 6 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кронштадт попал под ограничения утром в субботу, 6 июня. В город закрыли въезд и выезд. Об этом сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок». На предприятии предупредили о приостановке движения общественного транспорта.

- В связи с тем, что Кронштадт закрыли на въезд и выезд, движение маршрутов автобусов с номерами 1Кр, 2Л, 2Кр, 3Кр, 101, 101Э, 175, 207, 215 временно приостановлено, - сказали в «Организаторе перевозок».

По предварительной информации «КП-Петербург», ограничения носят временный характер и необходимы для работы спецслужб.

- Вход на фестиваль «Паруса Кронштадта» на территории парка «Остров фортов» в Кронштадте закрыт до снятия угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга, - добавили в районной администрации.

Ранее губернатор Александр Беглов попросил жителей Петербурга не выходить на улицу, пока в городе действует режим воздушной опасности. Он рассказал, что с утра 6 июня в Северной столице работает ПВО.

- В городе может сбоить мобильный Интернет. О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно, - добавил губернатор.

К 10:00 угрозу БПЛА отменили. Пулково начал штатную работу.

В соседней Ленобласти тоже неспокойно, там сбили более 140 дронов.

ОБНОВЛЕНИЕ от 10:30: Кронштадт открыт для въезда и выезда, обстановка спокойная.

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