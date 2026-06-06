Пожар на объекте Минобороны в Большой Ижоре потушили

Военным и спецслужбам удалось потушить пожар на объекте Минобороны в Большой Ижоре. Фото: администрация Ленобласти

Мощный пожар на объекте Минобороны в Большой Ижоре, из-за которого пришлось эвакуировать более 600 человек из поселка, удалось потушить к 15:00. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своих официальных канала в MAX и Telegram. Но работы на этом не закончены – военную территорию обследуют на наличие взрывоопасных предметов.

- Проверка займет еще около двух часов. Ориентировочно после 17:00 жители Большой Ижоры смогут вернуться домой. Оперативный штаб и администрация Ломоносовского района окажут помощь и содействие по возвращению в квартиры и дома. В это же время планируется восстановление сообщения электричек и транспорта между Петербургом и Ленобластью, - рассказал глава 47-го региона.

Напомним, пожар на территории МО РФ произошел после массированной атаки украинских БПЛА по Ленобласти. За утро 6 июня ПВО сбило 144 дрона, начиненных взрывчаткой. Пострадали четыре жители Большой Ижоры, один из них ребенок. Троим оказали помощь на месте, четвертого госпитализировали.